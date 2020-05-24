Дмитрий Киселев посвятил сюжет казанскому активисту и другим фигурантам дел об осквернении «Бессмертного полка»

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Дмитрий Киселев в воскресенье посвятил один из сюжетов «Вестей Недели» задержанным по всей россии молодым «шутникам», пытавшимся отправить фотографии нацистов на онлайн-акцию «Бессмертный полк». В том числе поговорил ведущий и о казанце Мухаммеде Эль-Айюби о задержании которого накануне сообщил Следком.

«Нашлись и те, кто этих моральных уродцев решил поддержать, сделав акцент на том, что, мол, молодые, пошутили, поозорничали», — произнес Киселев, явно осуждая тех, кто считает проступок молодых людей мелким для уголовного преследования.

Он обратил внимание, что поддерживают «шутников» известные оппозиционные издания, такие как телеканал «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы» и «Свобода».

Напомним, накануне в Следственном комитете рассказали о задержании двоих мужчин из Казани и Перми. Татарстанец пытался разместить на сайте, собирающем фото для «Бессмертного полка» снимок Гитлера. Мухаммед Эль-Айюби под запись рассказал, что был пьян и сожалеет о неудачной шутке.