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Гидрометцентр Татарстана прогнозирует облачность и до +25°С на востоке

06:37, 24.05.2020
Гидрометцентр Татарстана прогнозирует облачность и до +25°С на востоке
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 24 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен дождь. В отдельных районах республики будет гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 16—21 м/с.

Ночью температура воздуха составит +6..+11˚. Днем воздух прогреется до +15..+20˚, на востоке до +25˚.

По прогнозам синоптиков, теплая погода вернется в Татарстан на следующей неделе. Температура пойдет вверх начиная с 25 и 26 мая.

Татарстан
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