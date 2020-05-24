Гидрометцентр Татарстана прогнозирует облачность и до +25°С на востоке
В воскресенье, 24 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен дождь. В отдельных районах республики будет гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 16—21 м/с.
Ночью температура воздуха составит +6..+11˚. Днем воздух прогреется до +15..+20˚, на востоке до +25˚.
По прогнозам синоптиков, теплая погода вернется в Татарстан на следующей неделе. Температура пойдет вверх начиная с 25 и 26 мая.Татарстан
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