Пять особенностей заграницы, которые могут удивить нерегулярного туриста

Фото: Реальное время

Поездки за рубеж позволяют туристу иначе взглянуть на привычную жизнь, ведь устройство многих процессов в других странах сильно отличается от их устройства в России. Если речь идет о поездках в страны Европы — то большинство этих особенностей будут положительными, но встретятся и отрицательные непривычные моменты.

1. Магазины работают до семи часов

В Италии, к примеру, особенно в небольших городах, турист, впервые оказавшийся в стране, может очень удивиться тому, что продуктовые супермаркеты будут закрываться очень рано — возможно, в 19 или 20 часов. По субботам время закрытия может сдвинуться, например, на 16 часов, а в воскресенье крупные супермаркеты могут не работать вовсе. Похожая история и с другими европейскими странами: Францией, Германией, Польшей, Австрией. Как правило, связано раннее закрытие магазинов не с тем, что там никто не хочет работать после 7 вечера, а с местным законодательством. Власти европейских стран ограничивают работу крупных магазинов или из соображений защиты прав людей на отдых (чтобы вечера и выходные дни были действительно нерабочими для большинства), или из заботы о малом бизнесе: небольшим магазинам «у дома» тяжело конкурировать с супермаркетами. По вечерам и в выходные маленьким магазинам позволяют работать без конкуренции.

2. Транспорт ходит как часы

Нет, конечно, не всегда и не везде. Тем не менее в большинстве европейских стран даже нет особой надобности в электронных табло на остановках, показывающих время прибытия транспорта. В небольших городах или на небольших остановках просто есть бумажные распечатки расписания движения — и транспорт действительно приходит в указанное время. Исключения и сбои бывают: транспортную систему, особенно в некоторых европейских странах, идеализировать не стоит, тем не менее, как правило, весь транспорт ездит именно по расписанию.

3. Большие интервалы в движении транспорта

Правда, в работе транспорта есть и обратная сторона. Жителя России, где некоторые виды транспорта ездят с довольно короткими интервалами (в Москве, например, от минуты, а в Казани примерно раз в 5 минут), могут удивить интервалы за границей. Например, на линии городской электрички Мармарай в 15-миллионном Стамбуле интервалы могут составлять до 12 минут. В метро 2-миллионного Лиона после 21 часа интервалы составляют 11 минут. Это, конечно, очень много даже на фоне казанского метро, но таким образом снижаются затраты на обслуживание транспортной системы.

4. Сложности с покупкой сим-карты

Чтобы связь за границей была недорогой, логичнее купить местную сим-карту. Однако не во всех странах это получится сделать легко. Например, для оформления сим-карты у большинства операторов (и с большинством тарифов) в Италии нужно иметь codice fiscale — аналог российского ИНН и номера социального страхования в США. Так как документ выдается резидентам страны, приехавшему в отпуск россиянину купить местную «симку» будет проблематично. Другая сложность подстерегает туриста в Турции: купить «симку» можно, но без дорогостоящей регистрации телефона в стране она проработает около месяца, после чего заблокируется.

5. Налоги, не включенные в цену

Главная неожиданность туриста поджидает в США. Здесь цены обычно указываются без налога с продаж. То есть цена, которая указана на ценнике или в меню, не будет окончательной: в итоге придется заплатить больше. На сколько — зависит от штата. Это неудобно, но покупатель четко понимает, сколько он платит продавцу, а сколько — государству. В Европе цена указывается итоговая, но в ресторанах и кафе часто можно увидеть в счете внезапно появившиеся строки «за обслуживание» или, например, плату за без спроса принесенные хлеб или воду.

Максим Матвеев