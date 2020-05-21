Число заболевших коронавирусом в мире перевалило за пять миллионов

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 5 млн человек. Такие данные предоставляет Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По состоянию на 08.15 (мск), число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 090 064. Умерли 329 732 человека. Число активно болеющих составляет 2 736 101 человек.

Больше всего заболевших в США ( 1 558 700). На втором месте Россия (308 705), на третьем Бразилия, где сейчас отмечается один из самых высоких темпов — прироста числа инфицированных в мире.

