В Татарстане ищут нового председателя Пестречинского райсуда

Фото: "Реальное время"

Накануне Квалифколлегия судей РТ объявила конкурс на замещение вакантной должности главы Пестречинского районного суда. Место председателя освободилось 13 мая, когда ККС приняла отставку Ирека Набиева.



Пестречинский райсуд Набиев возглавил в ноябре 2019-го, до этого 12 лет он руководил Менделеевским судом.



Ранее «Реальное время» рассказывало об отставке мирового судьи Ново-Савиновского района Казани, которой предшествовала операция силовиков по пресечению наркотрафика.