Министр экологии Татарстана прокомментировал негативный отзыв РАН на технологию сжигания мусора

Глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков рассказал, что в Российской академии наук были возмущены негативным отзывом на проект Завода по термическому обезвреживанию отходов, опубликованным одним из академиков.

«В РАН сообщили дословно, что это было «субъективное мнение одного ученого». Мы обсудили в целом высказывание данного человека с директорами и учеными РАН — они были возмущены, думаю, они сами сделают выводы», — заявил министр.

Ранее научный совет РАН по глобальным экологическим проблемам под руководством члена-корреспондента академии Владимира Грачева назвал минусы технологии сжигания мусора. Среди них были перечислены такие, как образование золошлаковых отходов и необходимость круглосуточного контроля и своевременного ремонта системы газоочистки.