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Агент Сафонов оценил возможность перехода Алексея Миранчука в «Барселону»

13:21, 19.05.2020
Агент Сафонов оценил возможность перехода Алексея Миранчука в «Барселону»
Фото: rusfootball.info

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил вероятность трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в испанскую «Барселону».

«Миранчук — футболист нормального уровня. В то же время есть сомнения, что он действительно нужен «блаугране» и может кого-то вытеснить из стартового состава. При этом не сомневаюсь, что Алексей способен проявить себя в Испании. Не считая «Реала» и «Барселоны», может заиграть в любой команде», — заявил Сафонов в интервью RT.

По мнению Сафонова, российский футболист может побороться за место в основном составе испанцев с полузащитником Серхио Бускетсом.

Напомним, ранее «Локомотив» сообщил о расставании с главным тренером команды Юрием Семиным и назначением на этот пост Марко Николича. Также московский клуб может покинуть около 8 футболистов, в том числе Алексей Миранчук, которым интересуются несколько европейских команд.

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