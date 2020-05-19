Агент Сафонов оценил возможность перехода Алексея Миранчука в «Барселону»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил вероятность трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в испанскую «Барселону».

«Миранчук — футболист нормального уровня. В то же время есть сомнения, что он действительно нужен «блаугране» и может кого-то вытеснить из стартового состава. При этом не сомневаюсь, что Алексей способен проявить себя в Испании. Не считая «Реала» и «Барселоны», может заиграть в любой команде», — заявил Сафонов в интервью RT.

По мнению Сафонова, российский футболист может побороться за место в основном составе испанцев с полузащитником Серхио Бускетсом.

Напомним, ранее «Локомотив» сообщил о расставании с главным тренером команды Юрием Семиным и назначением на этот пост Марко Николича. Также московский клуб может покинуть около 8 футболистов, в том числе Алексей Миранчук, которым интересуются несколько европейских команд.