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Волонтеры Татарстана ищут пропавшего под Кировом четырехлетнего ребенка

03:35, 19.05.2020

В Лебяжском районе Кировской области пропал четырехлетний мальчик, к его поискам присоединились волонтеры из Татарстана.

Как уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мальчик пропал из своего дома в селе Якино 17 мая.

«Заявка в отряд поступила только утром сегодня. Попытки собрать какую-то информацию безуспешны — связь на месте фактически отсутствует, поэтому все, что мы знаем — это имя ребенка, возраст и примерную одежду. На место выдвигаются первые экипажи. Приходится начинать работу вслепую», — говорится в сообщении отряда в социальных сетях.

Поисками пропавшего ребенка занимаются полиция, следственный комитет, МЧС и местные жители.

Ранее в Казани сотрудники Росгвардии помогли матери найти пропавшего на прогулке ребенка.

ОбществоПроисшествия Кировская областьТатарстан
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