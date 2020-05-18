Количество безработных в Казани выросло в пять раз

Количество безработных в Казани с начала апреля выросло почти в пять раз. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

По его словам, сейчас в центре занятости зарегистрировано 18 тыс. 177 человек. По данным на 1 апреля безработных было 3 тыс. 970, то есть в 5 раз меньше.

При этом вакансий стало в 2 раза меньше. Если на 1 апреля в Казани было зарегистрировано более 15 тыс. предложений о работе, то сегодня — 8 тысяч.

На 13 мая в Татарстане официально зарегистрировано 47 тыс. безработных.

