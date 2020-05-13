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Число безработных Татарстана за неделю возросло до 47 тысяч

21:25, 13.05.2020
Число безработных Татарстана за неделю возросло до 47 тысяч
Фото: Реальное время

По состоянию на 13 мая в Татарстане насчитывается 47 021 официально зарегистрированный в органах службы занятости безработный гражданин. Таким образом, за неделю число безработных в республике возросло на 6,7 тысяч человек.

По данным Минтруда РТ, уровень безработицы в республике составляет 2,32%. При этом работодатели региона готовы предложить толкьо 35 986 вакансий.

За отчетную неделю работодатели предложили 2 653 вакантных рабочих места. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 1,31 чел. на одну вакансию.

Ранее в министерстве заявили, что пандемия коронавируса незначительно повлияла на уровень безработицы в республике.

Общество Татарстан
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