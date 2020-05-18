Экс-глава департамента ОЭЗ «Алабуга» стал министром инвестиционной политики Сахалина

Дмитрий Лисневский официально назначен министром инвестиционной политики Сахалинской области. Об этом сообщается на портале правительства региона.

Ранее Лисневский был директором инвестиционного департамента особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане, занимал должность советника губернатора Сахалинской области. Также был директором по инвестициям в NCH Capital (Москва) и инвестиционным менеджером в SUN Group (Москва).

Министерство инвестиционной политики Сахалинской области было создано в марте 2020 года для привлечения частных инвестиций в регион. Лисневский руководил им с самого начала с приставкой и.о.