Татарстанский «Эскорт» попросил включить его отрасль в список пострадавших от коронавируса предприятий

Компания ООО «Эскорт», занимающаяся ретрансляцией эфиров двух радиокомпаний, попросила о помощи в ходе онлайн-встречи с уполномоченным при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фаридом Абдулганиевым и предпринимателями Нурлатского района.

В мероприятии также приняли участие депутат Госдумы, заместитель председателя комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова, заместитель министра экономики РТ Индира Киреева и другие.

Представитель компании Сергей Бархаткин заметил, что на двух радиостанциях размещается реклама предпринимателей, но в связи с ситуацией с коронавирусом ее стало мало. Как итог: падение выручки составило более 70%.

«Мы не включены в список наиболее пострадавших отраслей, у нас нет средств к существованию. Будет ли нам оказана помощь?», — спросил Бархаткин.

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов отметил, что сейчас депутаты попросили правительство РФ включить в перечень пострадавших отраслей и СМИ. «Мы считаем, что вообще надо оказывать поддержку не по критерию вхождения в список пострадавших отраслей, а по критерию падения выручки», — заметил он.

В свою очередь, бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев напомнил, что в Татарстане есть своя программа поддержки предпринимателей, которые не попали в список пострадавших отраслей, передает пресс-служба уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Айрат Фаррахов и Минпромторг РТ подготовят поправку о переносе сроков введения маркировки.

