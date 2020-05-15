Глава Минпромторга РТ поздравил трудовые династии «Казаньоргсинтеза»

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Вице-премьер республики — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов и генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов поздравили трудовые династии предприятия с Международным днем семьи. Всего на предприятии насчитывается более 200 трудовых династий. Общий стаж работы некоторых семей составляет больше века.

— Большое количество династий — это еще одно подтверждение того, что ПАО «Казаньоргсинтез» — стабильно работающее предприятие. Здесь уделяется большое внимание социальному развитию, созданию достойных условий для работы, инфраструктуры, и, безусловно, все это делает предприятие достойным, надежным, стабильным. Это честь для каждого сотрудника — пригласить сюда членов своей семьи, чтобы они здесь работали, — отметил Альберт Каримов.

Ежегодно представителей трудовых династий ПАО «Казаньоргсинтез» награждают на торжественной церемонии в ДК химиков, однако в этот раз праздник решено было не проводить из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

— Хотим выразить благодарность своему родному предприятию, Республике Татарстан. Мы очень признательны за то, что наша семья работает на этом предприятии. Мы поженились здесь, привели сюда своих детей. Всегда ощущаем стабильность, надежность. Мы стараемся изо всех сил не подвести родное предприятие, — поблагодарила в ответном слове Гульсина Семенова, представитель династии Семеновых, ветеран предприятия, работавшая аппаратчиком завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления с 1982 по 2019 год.