В Казани парень ножом изуродовал лицо своего приятеля

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В Казани будут судить молодого человека, который обезобразил лицо своего приятеля.

Инцидент произошел 22 декабря 2019 года в подъезде дома по улице Короленко, 109. Обвиняемый поссорился с приятелем и ударил его ножом по носу. В результате тот получил тяжелое ранение, рубец зажившей раны является неизгладимым и без операции останется на всю жизнь.

Обвиняемый 21-летний парень вину свою полностью признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее под Казанью недееспособный сын напал с ножом на пожилых отца и мать.

