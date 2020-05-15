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В Казани парень ножом изуродовал лицо своего приятеля

12:22, 15.05.2020
В Казани парень ножом изуродовал лицо своего приятеля
Фото: Реальное время

В Казани будут судить молодого человека, который обезобразил лицо своего приятеля.

Инцидент произошел 22 декабря 2019 года в подъезде дома по улице Короленко, 109. Обвиняемый поссорился с приятелем и ударил его ножом по носу. В результате тот получил тяжелое ранение, рубец зажившей раны является неизгладимым и без операции останется на всю жизнь.

Обвиняемый 21-летний парень вину свою полностью признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее под Казанью недееспособный сын напал с ножом на пожилых отца и мать.

Общество Татарстан
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