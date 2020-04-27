Под Казанью недееспособный сын напал с ножом на пожилых отца и мать

Фото: Реальное время

В Татарстане произошла кровавая семейная драма: пара пенсионеров находятся в больнице в тяжелом состоянии после кровавой разборки с сыном.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, драма развернулась в селе Большие Ачасыры Зеленодольского района. 31-летний молодой человек во время распития спиртных напитков с отцом поругался с родителями. В какой-то момент мужчина схватил нож и сначала ударил им в живот 59-летней матери, а затем в область грудной клетки 63-летнему отцу. Пенсионеры доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

В больнице находится и сам нападавший. Он госпитализирован в реанимацию с колото-резаными ранами области шеи, правой боковой области живота, правой плечевой области, находится в отделении реанимации. Сообщается, что молодой человек является инвалидом 2 группы, состоит на учете в психоневрологическом диспансере и по решению суда является недееспособным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Обстоятельства происшествия выясняются.