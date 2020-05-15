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Зеленский продлил санкции против «Одноклассников» и «ВКонтакте»

02:28, 15.05.2020
Зеленский продлил санкции против «Одноклассников» и «ВКонтакте»
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции в отношении российских соцсетей и интернет-сервисов.

Ограничения затронули такие ресурсы, как «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники», сообщает «Интерфакс».

Ранее по инициативе народного депутата фракции «Голос» Романа Лозинского было собрано 156 подписей для проведения внеочередного заседания украинского парламента по вопросу принятия постановления об обращении в СНБО с рекомендацией продлить блокировку ряда российских интернет-сервисов и социальных сетей.

Напомним, запрет на российские соцсети ввел еще предыдущий президент Украины Петр Порошено в мае 2017 года. Под нож тогда попали все сервисы «Яндекса», «Лаборатория Касперского» и «1С».

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