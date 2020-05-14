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В мире от коронавируса скончались более 300 тысяч человек

23:23, 14.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В мире от коронавируса скончались более 300 тысяч человек
Фото: скриншот

По последним данным, в мире зарегистрировано более 300 тысяч смертей пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших превысило 4,4 млн рублей.

В США зафиксировано около 85 тысяч смертельных случаев, что является самой крупной цифрой по погибшим от коронавируса, следует из материалов Университета Джонса Хопкинса.

Америка остается и первой по количеству заразившихся — 1,4 млн пациентов. Вторую строчку занимает Россия — 252,2 тысячи случаев.

Напомним, за сутки в России количество выявленных случаев коронавирусной инфекции выросло на 9,9 тысячи человек.

ОбществоМедицинаАналитика
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