В Казани по делу об афере на 100 млн рублей арестовали главбуха агрофирмы «Семиречье»

Под домашний арест отправил сегодня главбуха ООО «Агрофирма «Семиречье» Приволжский райсуд Казани. Марина Бархатова подозревается в причастности к хищению вместе с неустановленными лицами государственных субсидий на 100 млн рублей, сообщают источники «Реального времени».

Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по части 4 статьи 159.2 УК РФ, им занимаются сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

По версии силовиков, упомянутая выше сумма была похищена из бюджета путем предоставления в Минсельхозпрод РТ в 2010—2016 годах подложных документов о получении кредитов и получении судсидий на поддержку агропрома.

Бархатову задержали 12 мая, во второй половине дня, и сегодня для избрания меры пресечения доставили в суд. Следствие ходатайствовало о ее заключении под стражу. Однако суд счел возможным ограничиться домашним арестом.