В поликлинике «Казаньоргсинтеза» тестируют сотрудников на коронавирус

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» развернул пункт по сбору биоматериала для лабораторных исследований на наличие РНК коронавируса COVID-19 в своей поликлинике. Мазок у сотрудников берут из ротоглотки. После этого материалы отправляют для обследования в лабораторию ООО «Ситилаб», имеющую соответствующую аккредитацию. Результаты анализа можно узнать на следующий день. Кроме того, тестирование проводится и в других аккредитованных медучреждениях.

На сдачу анализа направляют сотрудников с симптомами ОРВИ, а также контактировавших с зараженными COVID-19 работниками и их коллегами. То есть даже если в окружении сотрудника нет заболевших, но он общался с тем, кто имел контакты с больным человеком, его тоже попросят сдать анализ.

Работник, общавшийся с заболевшим COVID-19, должен пройти карантин и наблюдаться по месту жительства. По истечении срока карантина, после подтверждения нескольких отрицательных тестов, после осмотра врачом поликлиники предприятия в специализированном кабинете №3 и еще одного теста на COVID-19 работник может возвратиться на рабочее место.

У остальных сотрудников, являющихся вторыми или третьими контактными лицами с заболевшим COVID-19, анализы берут однократно в поликлинике предприятия, по истечении 10 дней карантина. Повторные тесты делаются только в случае необходимости.

Тесты в поликлинике предприятия проводятся ежедневно.

По состоянию на 13 мая анализы на наличие РНК коронавируса COVID-19 непосредственно в поликлинике «Казаньоргсинтеза» сдали 378 человек. Ни одного заболевшего среди них не выявлено.