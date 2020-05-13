В Казани приставы опечатали башенный кран
В Казани судебные приставы опечатали башенный кран.
Согласно материалам дела, строительная организация допустила ряд нарушений при эксплуатации стройтехники. Советский районный суд признал фирму виновной в совершении административного правонарушения.
Так, суд постановил остановить кран на 30 суток. Руководство стройфирмы предупредили об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы, передает пресс-служба УФССП России по Татарстану.
Напомним, в Казани машинисты башенных кранов водрузили на стрелах своих аппаратов красные знамена в честь Дня Победы.ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым