Новости происшествий

15:02 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани приставы опечатали башенный кран

14:16, 13.05.2020
В Казани приставы опечатали башенный кран
Фото: realnoevremya.ru / Лейсан Набиева

В Казани судебные приставы опечатали башенный кран.

Согласно материалам дела, строительная организация допустила ряд нарушений при эксплуатации стройтехники. Советский районный суд признал фирму виновной в совершении административного правонарушения.

Так, суд постановил остановить кран на 30 суток. Руководство стройфирмы предупредили об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы, передает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

Напомним, в Казани машинисты башенных кранов водрузили на стрелах своих аппаратов красные знамена в честь Дня Победы.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров