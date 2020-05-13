В Казани тестируют технологии искусственного интеллекта
В Казани проходит тестирование технологии искусственного интеллекта. Его проводит Банк России в лаборатории «Казань».
В лаборатории ведутся исследования областей искусственного интеллекта. Планируется, что они усилят возможности в обработке информации. Цель подразделения заключается в исследовании перспективных направлений IT-сферы, передает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РТ.
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