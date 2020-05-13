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В Казани тестируют технологии искусственного интеллекта

12:51, 13.05.2020

В Казани проходит тестирование технологии искусственного интеллекта. Его проводит Банк России в лаборатории «Казань».

В лаборатории ведутся исследования областей искусственного интеллекта. Планируется, что они усилят возможности в обработке информации. Цель подразделения заключается в исследовании перспективных направлений IT-сферы, передает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РТ.

Ранее в Татарстане запустили голосового бота для оформления цифровых пропусков.

ТехнологииIT Татарстан
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