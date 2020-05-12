В Татарстане от коронавируса умер седьмой человек

Сегодня в Татарстане подтвердился седьмой случай смерти пациента от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе.



Это житель Набережных Челнов 1968 года рождения, он скончался вчера. 29 апреля пациент был госпитализирован в городскую инфекционную больницу, 4 мая переведен в больницу №2 с тяжелой формой COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. К аппарату ИВЛ был подключен 6 мая. Имел хронические заболевания.

Напомним, за последние сутки в Татарстане подтвердился 71 новый случай COVID-19. 27 человек госпитализированы, 44 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания). Всего в Татарстане зарегистрировано 1 832 случая коронавируса.