В Татарстане мужчина утонул, купаясь в холодной воде

В Татарстане мужчина утонул после купания в реке Зай в Нижнекамском районе. Причиной трагедии стали судороги, которые возникли из-за перепада температур воздуха и воды.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, трое мужчин купались в 90 метрах от берега на реке Зай вблизи села Нижнее Афанасово. Спасатели вытащил из воды двоих жителей поселка Трудовой. Также на месте происшествия обнаружено тело третьего мужчины.

Спасатели отмечают, что отдых на воде сопряжен с риском и требует осторожности и внимания. Перепад температур может вызвать как судороги, так и спазмы, что опасно для жизни.

