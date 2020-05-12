СМИ рассказали, сколько денег направят на новые меры поддержки россиян от Путина

Новые меры поддержки населения и бизнеса, о которых вчера объявил президент Владимир Путин, обойдутся бюджету в 800 млрд рублей.

По данным «Ведомостей», больше всего денег пойдет на списание налогов предпринимателям и новых зарплатных кредитов под 2%.

Напомним, что Путин вчера также объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Но остаются как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Режим повышенной безопасности должен сохраняться для людей старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также в России по-прежнему запрещены массовые мероприятия.