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Человечеству предрекли новую эпидемию из-за COVID-ограничений

10:38, 12.05.2020
Человечеству предрекли новую эпидемию из-за COVID-ограничений
Фото: Екатерина Аблаева

Из-за введенных ограничений по коронавирусу в мире может вспыхнуть эпидемия туберкулеза. Об этом сообщила CNBC со ссылкой на исследование Stop TB Partnership.

Ученые Университета Джонса Хопкинса (ведущий динамику распространения вируса в реальном времени) и Агентства по международному развитию США пришли к мнению, что из-за пренебрежительного отношения к диагностике и лечению туберкулеза в период пандемии коронавируса может произойти новая эпидемия.

Исследование придерживалось сценария, предусматривающего три месяца изоляции и 10-месячный период восстановления. Анализ базируется на данных стран с самым высоким показателем заражения туберкулезом. По подсчетам ученых, эпидемия туберкулеза может унести жизни до 1,4 млн человек.

Общество Татарстан
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