«Давыдов.Индекс»: Минниханов замкнул топ-100 по упоминаемости в Telegram

Президент Татарстана Рустам Минниханов замкнул топ-100 по упоминаемости в телеграм-каналах за период с 4 по 10 мая 2020 года, приводит данные «Давыдов.Индекс».

Так, за прошедшие дни главу республики упомянули 264 раза. Это самый низкий показатель.

Как отметили создатели рейтинга, в прошлый раз Минниханов занял 73 строчку рейтинга.

Самыми упоминаемыми стали президент России Владимир Путин (28 527 упоминаний), мэр Москвы Сергей Собянин (10 191 упоминание) и президент США Дональд Трамп (8 277 упоминаний).