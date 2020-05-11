Мэр Казани: «День Победы прошел масштабно и достойно, несмотря на самоизоляцию»

Несмотря на режим самоизоляции, празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Казани прошло масштабно и достойно. Мэр Казани подвел итоги прошедшего праздника.



«Мы постарались донести до каждого ветерана уважение, которое молодое поколение хранит в сердцах. Единение вокруг этой даты не оставило никого равнодушным. Даже в режиме жесткой экономии мы думали, проводить салют или нет, но в итоге приняли такое решение, поскольку это символ нашей Победы — объединяющий фейерверк», — сказал Метшин