«Промсвязьбанк» продал 92% запасов золота

«Промсвязьбанк» продал 92% запасов золота — около двух тонн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитика банка БКФ Максима Осадчего. На 1 апреля вложения «Промсвязьбанка» в драгоценные металлы сократились с 7 млрд до 705 млн рублей.

Запасы драгметаллов банка упали с 2,2 т до 0,2 т. «Таким образом, огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез»,— резюмировал господин Осадчий.

Запасы золота также сократили Сбербанк (на 16%) и «Открытие» (на 58%).

В марте «Промсвязьбанк» выделил лимит в 100 млрд рублей на развитие стратегических проектов в Татарстане.