«Промсвязьбанк» выделил лимит в 100 млрд рублей на развитие стратегических проектов в Татарстане

Фото: пресс-служба президента РТ

«Промсвязьбанк» настроен в 2 раза увеличить объемы кредитования реального сектора экономики в Татарстане. Об этом сообщил председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков по итогам встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани.

Значительная часть кредитов может быть выдана предприятиям ОПК на реализацию инвестиционных проектов. «Банком установлены кредитные лимиты крупным предприятиям Республики Татарстан, имеющим стратегическое значение для страны, в размере около 100 млрд рублей», — сообщил Петр Фрадков.

К ним относятся АО «Зеленодольский завод им. Горького», АО «Казанский вертолетный завод», АО «Ремдизель», судостроительная корпорация «Ак Барс».

По словам Петра Фрадкова, банк работаем со всеми предприятиями ОПК без исключения, оказывая сопровождение работ по гособоронзаказу. «Больше 20 млрд рублей кредитных ресурсов выбраны предприятиями ОПК. Верхняя ставка достаточно хорошая, намного ниже рынка», — сообщил он.

Кредиты выдаются в том числе по программе льготного финансирования предприятий ОПК по ставке 6,5% годовых, уточнили в банке.