Сегодня в Татарстане расскажут о планах поэтапного выхода из самоизоляции

Власти Татарстана проведут брифинг на тему борьбы с коронавирусом и поэтапного выхода из режима самоизоляции. Он назначен на 11.00 понедельника.

Спикерами станут вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и глава республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина. В пресс-конференции также примут участие глава Минздрава РТ Марат Садыков, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов и замминистра внутренних дел республики — начальник полиции Алексей Соколов.

Напомним, что 6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о принципах, которыми должны руководствоваться губернаторы для постепенного снятия ограничений. Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям разработать свои планы отмены карантина до 11 мая.