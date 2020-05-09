В России началась минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В субботу, в 19.00, началась Всероссийская минута молчания. Она призвана почтить память отцов и дедов, сложивших жизни в войне с гитлеровской Германией.

Эта акция стала частью празднования Дня Победы. Сегодня Россия отмечает 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Напомним, что сегодня также состоится Всероссийская акция «Свеча памяти», которая намечена на 21.45. Все жители России в знак памяти зажгут у окон фонарики, свечи, экраны смартфонов.

