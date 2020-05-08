Министр здравоохранения РТ: в Татарстане не увеличилась смертность от пневмонии

В Татарстане по оперативным данным смертность ото всех причин за апрель 2020 года составила 3495 человек.

Для сравнения: смертность от всех причин в апреле 2018 года составила 3969 человек, в апреле 2019 года — 3548 человек, сообщил на совещании доме правительства министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Также он отметил, что смертность от пневмонии находится на уровне среднестатистических значений. В частности, за апрель этого года смертность от пневмонии составила 38 человек, тогда как в апреле 2018 года — 36 человек,в апреле 2019 года — 36 человек, передает пресс-служба президента РТ.