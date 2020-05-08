Афиша онлайн-мероприятий ко Дню Победы от учреждений культуры Татарстана

Татарстанские театры и библиотеки подготовили собственные мероприятия и акции к 9 Мая. Из-за режима самоизоляции все они проводятся онлайн.

Госансамбль песни и танца РТ подготовил программу «Была война...», которую телеканал «Майдан» будет транслировать 9 мая в 15.00 и 11 мая в 17.00.

Государственный ансамбль песни и танца «Агидель» покажет праздничный концерт на своем канале в YouTube 8 и 9 мая в 17.00.

Казанский камерный оркестр La Primavera выложит на YouTube и в соцсетях два видеоролика.

ГБКЗ имени Сайдашева и Государственный камерный хор Татарстана запустили онлайн-проект «15 песен до Победы». Который будет показан 9 мая в 21.00.

Показы спектаклей запустят театры, например театр Качалова с 6 по 9 мая запустил видеопроект «Незабываемое. Женские голоса войны». Театр Камала покажет завтра спектакль «Женщины 41-го». Казанский ТЮЗ покажет ролик об истории театра в годы войны.

Свои проекты подготовили и музеи республики. Они будут доступны на сайтах учреждений или на их страницах в соцсетях.

Подробнее с афишей мероприятий можно ознакомиться здесь.