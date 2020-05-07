В Татарстане бесплатно раздали почти 48 тыс. продуктовых наборов нуждающимся

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала на брифинге, что почти 48 тыс. семей с детьми (из 55 тыс.) получили продуктовые наборы в рамках проекта «Помощь рядом».

Наборы могут получить нуждающиеся граждане: ветераны, одинокие пенсионеры, малоимущие и дети, чьи родители работают в отраслях, наиболее пострадавших во время кризиса. На этой неделе упаковки вручат оставшимся семьям и завершат первый этап поддержки. Позже каждая их них еще трижды получит эти продукты.

Накануне стало известно, что в Казани в рамках акции «Помощь рядом» продуктовые наборы весом 12 кг получили 9 635 нуждающихся семей. Всего помощь получат 14 438 нуждающихся.