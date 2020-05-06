На лыжно-биатлонный комплекс в Мирном выделили 292 млн рублей

На строительство лыжно-биатлонного комплекса в казанском поселке Мирный выделили 292,6 млн рублей. За указанную сумму нужно будет выполнить строительно-монтажные работы и установить оборудование. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Завершить строительство планируется до 31 декабря 2020 года. Источник финансирования — бюджет Республики Татарстан. Заказчик — Главное инвестиционно-строительное управление РТ. В перечень работ входят, к примеру, инженерная подготовка территории, возведение несущих конструкций, установка подъемно-транспортного оборудования, устройство дорожной одежды автомобильных дорог и благоустройство.

Ранее мэрия Казани назначила общественные слушания по предоставлению участка площадью 476 567 кв. м (47,65 гектара) под данный комплекс в рекреационно-ландшафтной зоне. Общественные обсуждения были назначены на 19 марта и продлились до 16 апреля.

О грядущем появлении лыжно-биатлонного комплекса в Мирном, рядом с базой «Динамо», объявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он сообщал, что объект находится на стадии проектирования.