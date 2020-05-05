Минниханов опубликовал архивный снимок из детства и поздравил первого учителя с 75-летием

Фото: из аккаунта Рустама Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях архивный снимок своего класса с первой учительницей Риммой Закирзяновой — сегодня педагогу исполнилось 75 лет.

«Моему первому учителю Римме Рауфовне сегодня исполняется 75 лет. От всей души говорю «Спасибо» и поздравляю с днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!», — подписал пост в Instagram глава республики.