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Минниханов опубликовал архивный снимок из детства и поздравил первого учителя с 75-летием

13:17, 05.05.2020 1
Минниханов опубликовал архивный снимок из детства и поздравил первого учителя с 75-летием
Фото: из аккаунта Рустама Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях архивный снимок своего класса с первой учительницей Риммой Закирзяновой — сегодня педагогу исполнилось 75 лет.

«Моему первому учителю Римме Рауфовне сегодня исполняется 75 лет. От всей души говорю «Спасибо» и поздравляю с днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!», — подписал пост в Instagram глава республики.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:51
    Хорошее, доброе классическое фото - учительница с детьми из класса.
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