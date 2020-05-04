Академик РАН спрогнозировал вторую волну эпидемии коронавируса в России

Фото: "Реальное время"

Прогнозировать развитие эпидемии COVID-19 на территории России сложно, поскольку вирус слишком малоизучен, однако с высокой долей вероятности можно заявлять, что вторая волна эпидемии неизбежна, если возбудитель сохранит генную стабильность. В то же время, по аналогии с ОРВИ, второй этап эпидемии может быть менее выраженным, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в интервью «Российской газете».

«Сейчас трудно что-либо говорить, во многом это будет определяться свойствами возбудителя, выраженностью его мутации», — приводит слова эксперта RT.

Ранее в интервью «Реальному времени» ректор Международного института традиционной медицины Юлия Юсипова заявила, что в России на данный момент уже наблюдается именно вторая волна эпидемии COVID-19. Учитывая, что Россия поздно закрыла сообщение с очагом инфекции, Китаем, россияне вполне могли уже переболеть коронавирусом.

«Я считаю, что в России идет уже не первая волна коронавируса. Потому что, во-первых, контакты с Китаем у нас закрывались в самый последний момент, в конце января, во-вторых, возможно, наши люди уже переболели вариантом китайского вируса, поскольку сейчас в России больше распространен европейский вариант COVID-19», — предположила Юсипова.