«Люди в панике пьют препараты от коронавируса пачками. Это заканчивается сердечно-сосудистыми заболеваниями»

— Юлия, я могу понять карантин по китайскому сценарию, когда вводится жесткий режим ЧС на два месяца. Может быть, вы объясните мне: если почти все ходят в магазин, кто-то ходит на работу, то как при этом удастся победить коронавирус?

— Каждый раз нужно отталкиваться от тех условий, в которых находятся люди. Если мы смотрим на Китай, то здесь нужно помнить, что там первыми столкнулись с коронавирусом. Нам не известны до конца все детали, почему они ввели настолько жесткие условия карантина. Может быть, мы узнаем об этом через много лет.

Сейчас у нас есть опыт и других стран. Мы понимаем, насколько нужно уменьшать контактность людей и как быстро заполняются лечебные учреждения. Основной смысл самоизоляции, как известно, в том, чтобы не дать захлебнуться потоком больных нашим медицинским учреждениям.

Я считаю, что в России идет уже не первая волна коронавируса. Потому что, во-первых, контакты с Китаем у нас закрывались в самый последний момент, в конце января, во-вторых, возможно, наши люди уже переболели вариантом китайского вируса, поскольку сейчас в России больше распространен европейский вариант COVID-19. Но все сводится к тому, что мы снижаем нагрузку на лечебные учреждения. Чем более равномерно она распределяется по времени, тем больше вероятность того, что люди не получат осложнений после вирусной инфекции, которые увеличат смертность.

— Моя знакомая говорит, что летом прошлого года у нее долго был какой-то странный сухой кашель, от которого ничего не помогало. Она думает, что это был коронавирус. Это может быть правдой?

— Я бы начала отсчитывать первую волну заболеваний COVID-19 в России с января 2020 года. По внутренним данным, у людей тогда были отмечены повышенные показатели легочных заболеваний. Но мы не можем точно говорить, был ли это вариант китайского коронавируса или это была просто ОРВИ, потому что подтвержденных лабораторных данных у нас нет. Кроме того, у нас достаточно изменчивая статистика. Роспотребнадзор в какой-то момент опубликовал данные по заболевшим в начале года, а потом их удалил.

Но я не очень хочу уходить в теории заговора, мне интереснее биологическая и медицинская сторона этой проблемы. Просто в качестве предположения могу сказать, что у нас идет уже вторая волна заболевания коронавирусом. Сейчас сильно страдает московский регион, а в начале года это были Дальний Восток, Иркутск, где отмечалось очень большое количество заболевших. Данные об этом у меня от коллег и наших пациентов.

Сейчас известно уже несколько подтипов SARS-CoV-2. Например, итальянский коронавирус отличается от французского. Вирус медленно мутирует. Вообще, коронавирус довольно давно существует в человеческой популяции. Диагноз ОРВИ присутствует давно, но у нас при этом заболевании не делали анализы ПЦР, это дорогостоящая и экзотическая диагностика. Не делали анализы и на антитела от коронавируса, поэтому информации о количестве заболевших конкретно коронавирусом до 2000-х годов не было. Сейчас технологии развились, и мы можем говорить, что присутствует заболевание от конкретного типа коронавируса.

При этом тяжесть заболевания у MERS-CoV и SARS-CoV была меньшей, и пик заболеваемости ими быстро проходил. И все привыкли, что заболевание этими коронавирусами — это такая азиатская история, которая периодически повторяется. Поэтому к COVID-19 в мире сначала относились спокойно, и специалисты даже удивились в начале января, почему это Китай ввел такой строгий карантин. Такого количества внебольничных пневмоний в мире не было ни от MERS-CoV, ни от SARS-CoV.

— Эпидемии на Земле могут длиться годами. Почему нам постоянно говорят, что эпидемия коронавируса вот-вот закончится?

— Мы тоже не знаем всего до конца. Лично я слежу за статистикой заполняемости больниц. По этому показателю действительно можно понять, насколько тяжела ситуация в данный момент. Нужно также смотреть за тяжестью течения заболеваний, как быстро распространяется коронавирус, и уже исходя из этого решать, какие ограничительные меры вводить и на какой срок. Система QR-кодов была введена постепенно, и сейчас смотрят, как она работает, насколько люди придерживаются режима самоизоляции.

— В 2018 году пневмонией в России, по данным Росстата, заболели 722 тысячи человек, умерли около тысячи. В другие годы тоже были внушительные показатели заболеваемости этим недугом. Почему в России каждый год не вводят режим самоизоляции из-за опасности заражения, например, гриппом, который также может дать осложнение в виде пневмонии?

— Власти и врачи рассматривают тот уровень заболеваемости, который является критичным для каждой конкретной болезни. И вводят самоизоляцию, когда этот уровень превышается. Также пневмония бывает внутрибольничной и внебольничной. Сейчас госпитализируют только тяжелобольных, и практически все из них болеют именно внебольничной пневмонией.

Обычная ОРВИ и грипп все-таки нечасто приводят к пневмонии и другим осложнениям. У заболевшего этими болезнями держится температура, могут быть катаральные явления, а потом наступает выздоровление. Именно коронавирус вызывает такое большое количество пневмоний.

— Какие у вас сведения о заполняемости больниц в Москве?

— Здесь я ориентируюсь на своих коллег, которые находятся на первой линии борьбы. Я слышу, что все новые и новые больницы, которые находились в резерве, переоборудуются под больных COVID-19. Уже даже на этой неделе несколько новых больниц в Москве, которые были многопрофильными стационарами, перепрофилированы исключительно под ковидных пациентов. Конкретных цифр у меня нет, но я нередко слышу в общении со знакомыми врачами: «Все, и мы пошли».

— Насколько верно называть эпидемией болезнь, которой переболели менее 0,5% населения страны?

— Также ее называют пандемией. Еще в январе было понятно, что пора объявлять о начале пандемии в мире. Этого не было сделано, за что ВОЗ получает большую критику.

В статистике же нужно различать смертность и летальность. Это две разные вещи. Некоторые считают смертность от общего количества заболевших, а некоторые — от всей популяции. Мы не знаем до конца, сколько людей переболели COVID-19 бессимптомно. Как мы сейчас уже выяснили, даже переболевшие бессимптомно имеют впоследствии серьезные проблемы с легкими. Я думаю, что реабилитация легких после COVID-19 будет востребована в ближайшие лет пять.

— И как вылечить и восстановить легкие после коронавируса?

— Я сейчас как раз разрабатываю такую программу лечения. Есть показательное исследование по пассажирам корабля Diamond Princess, который долго стоял у берегов Японии. Среди заболевших там было много пожилых. Казалось бы, процент тяжелобольных и умерших при этом был не очень высокий. Но потом врачи начали проводить компьютерную томографию легких всех пассажиров корабля. И самое печальное, что характерный симптом «матовые стекла», который мы видим на изображениях легких людей, перенесших COVID-19, был и у тех, кто переболел бессимптомно. Симптоматики не было, а снижение емкости легких, в некоторых случаях легочная недостаточность, есть. То есть, к сожалению, у человека может развиться целый комплекс проблем со здоровьем.

— Как перенесет заболевание коронавирусом полностью здоровый человек?

— Он переболеет в легкой форме. А вот если у человека есть какое-то хроническое заболевание, то коронавирус его обострит. Это триггер развития различных заболеваний. Если бы коронавируса не было, то люди с этими хроническими заболеваниями прожили бы еще лет 5—10. Например, если им заболевает человек с онкологией, то вся его иммунная система сходит на нет, и он умирает. Есть целый ряд заболеваний, которые обостряются во время коронавируса. Или можно сказать, что люди с определенными заболеваниями восприимчивы к коронавирусу. Это больные диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. В общем-то, сюда входят все заболевания, которые ассоциированы со старением.

— Можно ли заразиться коронавирусом от собаки, кошки, других животных?

— Информация об исследованиях на этот счет поступает, но достоверного факта заражения пока что не было зафиксировано. Судя по этой информации, сами животные могут болеть коронавирусом, особенно это относится к кошкам, но человеку его не передают.

При этом все, что связано с коронавирусом, очень быстро меняется. То, что вчера было невозможным, сегодня уже возможно. Даже сам патогенез заболевания имеет много версий.

— А какие источники информации по коронавирусу вы считаете надежными?

— На русском языке это официальные источники, например стопкоронавирус.рф. Я сама читаю в основном научную литературу. Мне нравится то, что пишет институт Джона Хопкинса. Слежу за препринтными статьями в научных журналах — это статьи, которые еще не опубликованы и не прошли должного рецензирования. Они сейчас в открытом доступе. То есть можно каждый день просто заходить и смотреть, что нового написано по коронавирусу, например тут или тут. Появляются обзоры статей по коронавирусу.

Пока что база статей носит в основном описательный характер, а настоящая наука — это когда идут обзоры на статьи или рандомизированные плацебоконтролируемые исследования. Пока что по COVID-19 таких исследований не было, их невозможно провести в столь короткие сроки.

— Какие продукты питания стоит принимать для поднятия иммунитета и профилактики коронавируса?

— Для профилактики коронавируса нужно делать акцент на противовоспалительной диете. То есть необходимо убрать из рациона красное мясо и продукты его переработки, минимизировать употребление сахаров и крахмалистых овощей (картофель, печеная морковь и свекла в горячем виде). Постараться снизить употребление молока и молочных продуктов, сладостей и мучного, сухофруктов, сиропа, меда и жевательной резинки. Также стоит исключить из рациона алкоголь и фастфуд.

Хорошо употреблять источники Омега-3 и жирных кислот, которые носят противовоспалительный характер. Это красные жирные сорта рыб, например лосось. Также стоит употреблять продукты, обладающие ароматическим эффектом, то есть с эффектом легкого стрессоподобного действия, которые активизируют защиту в организме человека. Например, брокколи. Ее компонент сульфарофан обладает очень хорошим активизирующим действием.

— Стоит ли для профилактики употреблять имбирь?

— Я не стану утверждать, что он обладает целебным действием при COVID-19. Но в целом я рада, что люди стали больше его употреблять, потому что этот продукт хорош своей противовоспалительной и антибактериальной активностью.

— Какие лекарственные препараты эффективны в борьбе с коронавирусом?

— Есть много публикаций о том, что тот или иной препарат спасет от коронавируса, но доказанной эффективности нет пока что ни у одного из них. У препаратов, которые сейчас используются для лечения коронавируса, много побочных эффектов.

Если в СМИ упоминается какой-то конкретный препарат от коронавируса, то его тут же «выносят» из аптек, поэтому не будем здесь их называть. Может быть, это поможет реально больным коронавирусом купить нужный им препарат. А вообще, люди в панике просто пачками пьют препараты от коронавируса, и это заканчивается сердечно-сосудистыми заболеваниями. Потому что при приеме некоторых известных противомалярийных препаратов вымывается калий, а донаторов калия они не принимают. У нас и так сейчас много проблем с размещением больных, а если люди начнут поступать с отравлениями от передозировки препаратов от коронавируса, это будет совсем плохо.

Возможно, СМИ публикуют материалы о препаратах от COVID-19, чтобы успокоить население или в качестве сенсации. Но это заставляет людей еще больше волноваться и совершать не всегда обдуманные действия.



Матвей Антропов

Справка

Юлия Юсипова — врач, ректор Международного института традиционной медицины, CEO International Institute of Integrative and Anti-aging Medicine и European University of Longevity.