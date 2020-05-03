«Люди в панике пьют препараты от коронавируса пачками. Это заканчивается сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Ректор МИТМ Юлия Юсипова о профилактике COVID-19 и о том, с какой волной эпидемии мы имеем дело сейчас

«Для профилактики коронавируса нужно делать акцент на противовоспалительной диете. То есть необходимо убрать из рациона красное мясо и продукты его переработки, минимизировать употребление сахаров и крахмалистых овощей (картофель, печеная морковь и свекла в горячем виде). Постараться снизить употребление молока и молочных продуктов, сладостей и мучного, сухофруктов, сиропа, меда и жевательной резинки. Также стоит исключить из рациона алкоголь и фастфуд. Хорошо употреблять источники Омега-3 и жирных кислот, которые носят противовоспалительный характер. Это красные жирные сорта рыб, например лосось», — рекомендует ректор Международного института традиционной медицины Юлия Юсипова. В интервью «Реальному времени» она рассказала о том, передается ли коронавирус от животных к человеку, стоит ли сейчас употреблять имбирь и почему режим самоизоляции из-за пневмонии или гриппа не вводится каждый год.

«В России идет уже не первая волна коронавируса»



— Юлия, я могу понять карантин по китайскому сценарию, когда вводится жесткий режим ЧС на два месяца. Может быть, вы объясните мне: если почти все ходят в магазин, кто-то ходит на работу, то как при этом удастся победить коронавирус?

— Каждый раз нужно отталкиваться от тех условий, в которых находятся люди. Если мы смотрим на Китай, то здесь нужно помнить, что там первыми столкнулись с коронавирусом. Нам не известны до конца все детали, почему они ввели настолько жесткие условия карантина. Может быть, мы узнаем об этом через много лет.

Сейчас у нас есть опыт и других стран. Мы понимаем, насколько нужно уменьшать контактность людей и как быстро заполняются лечебные учреждения. Основной смысл самоизоляции, как известно, в том, чтобы не дать захлебнуться потоком больных нашим медицинским учреждениям.

Я считаю, что в России идет уже не первая волна коронавируса. Потому что, во-первых, контакты с Китаем у нас закрывались в самый последний момент, в конце января, во-вторых, возможно, наши люди уже переболели вариантом китайского вируса, поскольку сейчас в России больше распространен европейский вариант COVID-19. Но все сводится к тому, что мы снижаем нагрузку на лечебные учреждения. Чем более равномерно она распределяется по времени, тем больше вероятность того, что люди не получат осложнений после вирусной инфекции, которые увеличат смертность.

Фото mos.ru

Все сводится к тому, что мы снижаем нагрузку на лечебные учреждения. Чем более равномерно она распределяется по времени, тем больше вероятность того, что люди не получат осложнений после вирусной инфекции

— Моя знакомая говорит, что летом прошлого года у нее долго был какой-то странный сухой кашель, от которого ничего не помогало. Она думает, что это был коронавирус. Это может быть правдой?

— Я бы начала отсчитывать первую волну заболеваний COVID-19 в России с января 2020 года. По внутренним данным, у людей тогда были отмечены повышенные показатели легочных заболеваний. Но мы не можем точно говорить, был ли это вариант китайского коронавируса или это была просто ОРВИ, потому что подтвержденных лабораторных данных у нас нет. Кроме того, у нас достаточно изменчивая статистика. Роспотребнадзор в какой-то момент опубликовал данные по заболевшим в начале года, а потом их удалил.

Но я не очень хочу уходить в теории заговора, мне интереснее биологическая и медицинская сторона этой проблемы. Просто в качестве предположения могу сказать, что у нас идет уже вторая волна заболевания коронавирусом. Сейчас сильно страдает московский регион, а в начале года это были Дальний Восток, Иркутск, где отмечалось очень большое количество заболевших. Данные об этом у меня от коллег и наших пациентов.

Сейчас известно уже несколько подтипов SARS-CoV-2. Например, итальянский коронавирус отличается от французского. Вирус медленно мутирует. Вообще, коронавирус довольно давно существует в человеческой популяции. Диагноз ОРВИ присутствует давно, но у нас при этом заболевании не делали анализы ПЦР, это дорогостоящая и экзотическая диагностика. Не делали анализы и на антитела от коронавируса, поэтому информации о количестве заболевших конкретно коронавирусом до 2000-х годов не было. Сейчас технологии развились, и мы можем говорить, что присутствует заболевание от конкретного типа коронавируса.

При этом тяжесть заболевания у MERS-CoV и SARS-CoV была меньшей, и пик заболеваемости ими быстро проходил. И все привыкли, что заболевание этими коронавирусами — это такая азиатская история, которая периодически повторяется. Поэтому к COVID-19 в мире сначала относились спокойно, и специалисты даже удивились в начале января, почему это Китай ввел такой строгий карантин. Такого количества внебольничных пневмоний в мире не было ни от MERS-CoV, ни от SARS-CoV.

Фото Максима Платонова

Нужно также смотреть за тяжестью течения заболеваний, как быстро распространяется коронавирус, и уже исходя из этого решать, какие ограничительные меры вводить и на какой срок

«Реабилитация легких после эпидемии будет востребована в течение лет пяти»

— Эпидемии на Земле могут длиться годами. Почему нам постоянно говорят, что эпидемия коронавируса вот-вот закончится?

— Мы тоже не знаем всего до конца. Лично я слежу за статистикой заполняемости больниц. По этому показателю действительно можно понять, насколько тяжела ситуация в данный момент. Нужно также смотреть за тяжестью течения заболеваний, как быстро распространяется коронавирус, и уже исходя из этого решать, какие ограничительные меры вводить и на какой срок. Система QR-кодов была введена постепенно, и сейчас смотрят, как она работает, насколько люди придерживаются режима самоизоляции.

— В 2018 году пневмонией в России, по данным Росстата, заболели 722 тысячи человек, умерли около тысячи. В другие годы тоже были внушительные показатели заболеваемости этим недугом. Почему в России каждый год не вводят режим самоизоляции из-за опасности заражения, например, гриппом, который также может дать осложнение в виде пневмонии?

— Власти и врачи рассматривают тот уровень заболеваемости, который является критичным для каждой конкретной болезни. И вводят самоизоляцию, когда этот уровень превышается. Также пневмония бывает внутрибольничной и внебольничной. Сейчас госпитализируют только тяжелобольных, и практически все из них болеют именно внебольничной пневмонией.

Обычная ОРВИ и грипп все-таки нечасто приводят к пневмонии и другим осложнениям. У заболевшего этими болезнями держится температура, могут быть катаральные явления, а потом наступает выздоровление. Именно коронавирус вызывает такое большое количество пневмоний.

Фото primamedia.ru

Как мы сейчас уже выяснили, даже переболевшие бессимптомно имеют впоследствии серьезные проблемы с легкими. Я думаю, что реабилитация легких после COVID-19 будет востребована в ближайшие лет пять

— Какие у вас сведения о заполняемости больниц в Москве?

— Здесь я ориентируюсь на своих коллег, которые находятся на первой линии борьбы. Я слышу, что все новые и новые больницы, которые находились в резерве, переоборудуются под больных COVID-19. Уже даже на этой неделе несколько новых больниц в Москве, которые были многопрофильными стационарами, перепрофилированы исключительно под ковидных пациентов. Конкретных цифр у меня нет, но я нередко слышу в общении со знакомыми врачами: «Все, и мы пошли».

— Насколько верно называть эпидемией болезнь, которой переболели менее 0,5% населения страны?

— Также ее называют пандемией. Еще в январе было понятно, что пора объявлять о начале пандемии в мире. Этого не было сделано, за что ВОЗ получает большую критику.

В статистике же нужно различать смертность и летальность. Это две разные вещи. Некоторые считают смертность от общего количества заболевших, а некоторые — от всей популяции. Мы не знаем до конца, сколько людей переболели COVID-19 бессимптомно. Как мы сейчас уже выяснили, даже переболевшие бессимптомно имеют впоследствии серьезные проблемы с легкими. Я думаю, что реабилитация легких после COVID-19 будет востребована в ближайшие лет пять.

— И как вылечить и восстановить легкие после коронавируса?

— Я сейчас как раз разрабатываю такую программу лечения. Есть показательное исследование по пассажирам корабля Diamond Princess, который долго стоял у берегов Японии. Среди заболевших там было много пожилых. Казалось бы, процент тяжелобольных и умерших при этом был не очень высокий. Но потом врачи начали проводить компьютерную томографию легких всех пассажиров корабля. И самое печальное, что характерный симптом «матовые стекла», который мы видим на изображениях легких людей, перенесших COVID-19, был и у тех, кто переболел бессимптомно. Симптоматики не было, а снижение емкости легких, в некоторых случаях легочная недостаточность, есть. То есть, к сожалению, у человека может развиться целый комплекс проблем со здоровьем.

Фото mos.ru

Все, что связано с коронавирусом, очень быстро меняется. То, что вчера было невозможным, сегодня уже возможно. Даже сам патогенез заболевания имеет много версий

«Если у человека со здоровьем все хорошо, он переболеет в легкой форме»

— Как перенесет заболевание коронавирусом полностью здоровый человек?

— Он переболеет в легкой форме. А вот если у человека есть какое-то хроническое заболевание, то коронавирус его обострит. Это триггер развития различных заболеваний. Если бы коронавируса не было, то люди с этими хроническими заболеваниями прожили бы еще лет 5—10. Например, если им заболевает человек с онкологией, то вся его иммунная система сходит на нет, и он умирает. Есть целый ряд заболеваний, которые обостряются во время коронавируса. Или можно сказать, что люди с определенными заболеваниями восприимчивы к коронавирусу. Это больные диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. В общем-то, сюда входят все заболевания, которые ассоциированы со старением.

— Можно ли заразиться коронавирусом от собаки, кошки, других животных?

— Информация об исследованиях на этот счет поступает, но достоверного факта заражения пока что не было зафиксировано. Судя по этой информации, сами животные могут болеть коронавирусом, особенно это относится к кошкам, но человеку его не передают.

При этом все, что связано с коронавирусом, очень быстро меняется. То, что вчера было невозможным, сегодня уже возможно. Даже сам патогенез заболевания имеет много версий.

— А какие источники информации по коронавирусу вы считаете надежными?

— На русском языке это официальные источники, например стопкоронавирус.рф. Я сама читаю в основном научную литературу. Мне нравится то, что пишет институт Джона Хопкинса. Слежу за препринтными статьями в научных журналах — это статьи, которые еще не опубликованы и не прошли должного рецензирования. Они сейчас в открытом доступе. То есть можно каждый день просто заходить и смотреть, что нового написано по коронавирусу, например тут или тут. Появляются обзоры статей по коронавирусу.

Пока что база статей носит в основном описательный характер, а настоящая наука — это когда идут обзоры на статьи или рандомизированные плацебоконтролируемые исследования. Пока что по COVID-19 таких исследований не было, их невозможно провести в столь короткие сроки.

Фото piqsels.com

Стоит употреблять продукты, обладающие ароматическим эффектом, то есть с эффектом легкого стрессоподобного действия, которые активизируют защиту в организме человека. Например, брокколи

«Люди в панике пьют препараты от коронавируса пачками. Все это заканчивается сердечно-сосудистыми заболеваниями»

— Какие продукты питания стоит принимать для поднятия иммунитета и профилактики коронавируса?

— Для профилактики коронавируса нужно делать акцент на противовоспалительной диете. То есть необходимо убрать из рациона красное мясо и продукты его переработки, минимизировать употребление сахаров и крахмалистых овощей (картофель, печеная морковь и свекла в горячем виде). Постараться снизить употребление молока и молочных продуктов, сладостей и мучного, сухофруктов, сиропа, меда и жевательной резинки. Также стоит исключить из рациона алкоголь и фастфуд.

Хорошо употреблять источники Омега-3 и жирных кислот, которые носят противовоспалительный характер. Это красные жирные сорта рыб, например лосось. Также стоит употреблять продукты, обладающие ароматическим эффектом, то есть с эффектом легкого стрессоподобного действия, которые активизируют защиту в организме человека. Например, брокколи. Ее компонент сульфарофан обладает очень хорошим активизирующим действием.

— Стоит ли для профилактики употреблять имбирь?

— Я не стану утверждать, что он обладает целебным действием при COVID-19. Но в целом я рада, что люди стали больше его употреблять, потому что этот продукт хорош своей противовоспалительной и антибактериальной активностью.

— Какие лекарственные препараты эффективны в борьбе с коронавирусом?

— Есть много публикаций о том, что тот или иной препарат спасет от коронавируса, но доказанной эффективности нет пока что ни у одного из них. У препаратов, которые сейчас используются для лечения коронавируса, много побочных эффектов.

Фото Максима Платонова

Возможно, СМИ публикуют материалы о препаратах от COVID-19, чтобы успокоить население или в качестве сенсации. Но это заставляет людей еще больше волноваться и совершать не всегда обдуманные действия

Если в СМИ упоминается какой-то конкретный препарат от коронавируса, то его тут же «выносят» из аптек, поэтому не будем здесь их называть. Может быть, это поможет реально больным коронавирусом купить нужный им препарат. А вообще, люди в панике просто пачками пьют препараты от коронавируса, и это заканчивается сердечно-сосудистыми заболеваниями. Потому что при приеме некоторых известных противомалярийных препаратов вымывается калий, а донаторов калия они не принимают. У нас и так сейчас много проблем с размещением больных, а если люди начнут поступать с отравлениями от передозировки препаратов от коронавируса, это будет совсем плохо.

Возможно, СМИ публикуют материалы о препаратах от COVID-19, чтобы успокоить население или в качестве сенсации. Но это заставляет людей еще больше волноваться и совершать не всегда обдуманные действия.



Матвей Антропов