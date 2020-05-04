Дрессировщик Аскольд Запашный признался, что болеет за казанский «Ак Барс»

Фото: Ольга Голыжбина

Художественный руководитель Большого Московского цирка, доверенное лицо партии «Единая Россия» Аскольд Запашный оценил уровень татарстанского хоккея и признался, что давно болеет за казанский клуб «Ак Барс». «У меня даже есть настоящая майка клуба, подарили однажды ребята», рассказал прославленный дрессировщик в интервью официальному порталу КХЛ.

По словам Запашного, успехи казанского хоккея на всех уровнях — от детского до Континентальной хоккейной лиги — объясняются повышенным вниманием республики к этому виду спорта. Он также выразил уверенность, что «Ак Барс» еще не раз завоюет главную награду КХЛ — Кубок Гагарина.

«В этом сезоне он («Ак Барс»), как и всегда, выступил хорошо, что неудивительно, так как Татарстан уделяет большое внимание хоккею. Он там процветает на всех уровнях — от детского, юношеского до КХЛ, — аргументировал он. — Отсюда Кубки Гагарина. Уверен, Казань еще не раз завоюет трофей».

«На мой взгляд, огромный вклад в развитие хоккея в Татарстане внес экс-главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. Настоящий профессионал своего дела!», — поделился Аскольд Запашный.