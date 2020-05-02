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Дочь Нурсултана Назарбаева больше не спикер казахстанского парламента

11:37, 02.05.2020
Дочь Нурсултана Назарбаева больше не спикер казахстанского парламента
Фото: parlam.kz

Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева больше не входит в сенат парламента. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил ее полномочия.

Причина отставки не разглашается, однако глава государства поблагодарил Назарбаеву за плодотворную работу.

«Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан», — написал он в «Твиттер».

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Спикером парламента она стала в сентябре 2019 года.

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