Почти 8 тысячам казанских врачей продлили бесплатный проезд в транспорте
Бесплатный проезд в общественном транспорте продлен для почти восьми тысяч медицинских работников. Медперсонал получил возможность бесплатного проезда в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.
Всего медикам выданы 7 870 проездных билетов. Для их применения необходимо воспользоваться услугой отложенного пополнения, обратившись к кондуктору.
Ранее медики Казани совершили 26 тысяч поездок по бесплатным проездным.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым