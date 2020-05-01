Почти 8 тысячам казанских врачей продлили бесплатный проезд в транспорте

Бесплатный проезд в общественном транспорте продлен для почти восьми тысяч медицинских работников. Медперсонал получил возможность бесплатного проезда в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Всего медикам выданы 7 870 проездных билетов. Для их применения необходимо воспользоваться услугой отложенного пополнения, обратившись к кондуктору.

Ранее медики Казани совершили 26 тысяч поездок по бесплатным проездным.

