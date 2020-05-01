Казанцы не собираются отказываться от шашлыков на майские праздники в самоизоляции

Жители Казани собираются провести майские праздники, самоизолируясь на дачах.

Согласно данным сервиса онлайн-покупок Ozon, жители Казани заменят выезд на дачу любимыми блюдами на гриле. В этом году продажи грилей и устройств для барбекю выросли на 64% относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019. Приобретаются и сопутствующие товары — так, продажи древесного угля выросли в 7 раз

Также казанцы стали чаще самостоятельно мариновать мясо. Покупать приправы для шашлыка стали чаще на 30%. Из напитков чаще всего заказывают соки и минеральную воду — их продажи в апреле выросли на 89% и 125%.

Ранее шашлычный набор подорожал на 16%.

