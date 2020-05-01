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У Центра семьи «Казан» начались работы по прокладке труб водоснабжения

08:55, 01.05.2020
У Центра семьи «Казан» начались работы по прокладке труб водоснабжения
Фото: realnoevremya.ru

У Центра семьи «Казан» начались работы по прокладке труб водоснабжения. Работы планируют завершить к июню этого года.

Работы ведутся в рамках объемной комплексной реконструкции территории. В этом году площадка не вошла в список благоустраиваемых, работы продолжатся позже, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что мэрия Казани планирует благоустроить территорию вокруг Центра семьи «Казан». На эти цели может быть потрачено до 700 млн рублей.

Общество Татарстан
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