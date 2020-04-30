На Вятке три татарстанца напали на полицейский патруль

Следственный отдел по городу Вятские Поляны СК РФ по Кировской области возбудил уголовное дело по факту нападения жителей Татарстана на полицейский патруль.

По версии следствия, 27 апреля вечером компания молодых людей находилась около одного из домов, расположенных на улице Гагарина.

Неожиданно между парнями произошел конфликт, который увидели трое сотрудников полиции: двое мужчин и женщина, осуществлявшие патрулирование территории. Правоохранители подошли к нетрезвой компании для того, чтобы выяснить, что происходит, и предотвратить конфликт.

Однако трое 19-летних татарстанца начали бить полицейских. Их доставили в отдел полиции.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств, расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба СК РФ по Кировской области.