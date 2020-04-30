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Происшествия

На Вятке три татарстанца напали на полицейский патруль

15:54, 30.04.2020
На Вятке три татарстанца напали на полицейский патруль
Фото: torange.biz

Следственный отдел по городу Вятские Поляны СК РФ по Кировской области возбудил уголовное дело по факту нападения жителей Татарстана на полицейский патруль.

По версии следствия, 27 апреля вечером компания молодых людей находилась около одного из домов, расположенных на улице Гагарина.

Неожиданно между парнями произошел конфликт, который увидели трое сотрудников полиции: двое мужчин и женщина, осуществлявшие патрулирование территории. Правоохранители подошли к нетрезвой компании для того, чтобы выяснить, что происходит, и предотвратить конфликт.

Однако трое 19-летних татарстанца начали бить полицейских. Их доставили в отдел полиции.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств, расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба СК РФ по Кировской области.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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