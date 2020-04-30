Вторую очередь инфекционной больницы Татарстана планируется сдать к 15 августа

Вторую очередь инфекционной больницы планируется сдать к 15 августа, сообщила сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.

Она напомнила, что в здании первой очереди РКИБ успешно пролечились первые пациенты с COVID-19.

«Новое здание — капитальная, хорошая инфекционная больница, которую оборудуют по всем строжайшим санитарно-эпидемиологическим требованиям, к тому же она позволит увеличить количество койко-мест», — заметила Галимова.

Ранее сообщалось, что татарстанский бюджет выделит около 1,6 млрд рублей на строительство второго корпуса инфекционной больницы. Из них 400 млн рублей пойдет на оборудование. Напомним, что строительство объекта началось на прошлой неделе.