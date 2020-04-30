Песня «День Победы» впервые прозвучит на татарском языке

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Татарстан принимает эстафету песенного марафона «Наш День Победы», инициированную аппаратом полномочного представителя президента РФ в ПФО и поет вместе с регионами соседями знаменитую песню «День Победы» композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова.

Так, в Казани в рамках флешмоба «Наш День Победы» исполнили песню на татарском языке. Солисты пели у Казанского института культуры и искусств (КАЗГИК) и у стен Казанского Кремля, где находится памятник поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю.

В записи видеоролика приняли участие народная артистка РСФСР, народная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан Венера Ганеева, заслуженные артисты Республики Татарстан Альфис Галиуллин и Эльвира Галиуллина, участница шоу «Голос. Дети» Айгуль Валиулина, а также преподаватели, доценты и магистры Казанского государственного института культуры.

Отмечается, что съемки видеоклипа проводились до введения на территории Татарстана режима самоизоляции.

В юбилейном песенном марафоне принимают участие все 14 регионов Приволжского федерального округа. Татарстан передает эстафету Нижегородской области.