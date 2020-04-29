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2ГИС покажет клиники, где в Казани можно сдать тест на COVID-19

12:15, 29.04.2020
2ГИС покажет клиники, где в Казани можно сдать тест на COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

На картах 2ГИС появились медицинские организации, которые проводят тесты на коронавирус в российских городах, в том числе и Казани.

Опцию запустили в 12 городах. В их числе — Уфа, Ульяновск, Ижевск, Владивосток, Санкт-Петербург и другие.

Чтобы найти лабораторию, нужно ввести запрос в поисковой строке «медицинские анализы». Далее в «Фильтрах» найти тест на COVID-19 и выбрать предпочтительный вариант — в лаборатории или с выездом на дом.

Также можно просто ввести запрос «тест на ковид» и в предложенных вариантах выбрать «в лаборатории» или «выезд на дом», сообщили в пресс-службе компании.

В частности, при поиске в Казани отображаются 7 лабораторий, где можно сделать тест.

Ранее сервис 2ГИС разработал математическую модель, которая показывает, как распространялся бы коронавирус в ряде российских городов при двух сценариях.

Справка

ТехнологииОбществоМедицина БашкортостанТатарстан
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