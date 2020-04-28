Первый канал предложил пользователям в «Одноклассниках» выбрать лучшую передачу
Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Первым каналом запустила приложение «Вспоминаем и выбираем любимое шоу» в честь двадцатипятилетия телеканала.
Теперь пользователи социальной сети могут вспомнить все телешоу, вышедшие с момента существования телеканала, посмотреть их отрывки и проголосовать за лучшие.
В приложение попали 25 передач Первого канала: как популярные в прошлом программы, так и те, которые до сих под идут в эфире.
Например, пользователи ОК могут поностальгировать по первому сезону шоу «Последний герой» с Сергеем Бодровым, вспомнить шутки из «Прожекторперисхилтон» и уютные завтраки с программой «Смак», а также увидеть популярные сейчас передачи: «Голос», «Пусть говорят», «Давай поженимся».
Выбор лучших передач идет в пяти номинациях:
- Скучаю по этим программам: «Последний герой», «Угадай мелодию», «Прожекторперисхилтон», «Большие гонки», «Старые песни о главном».
- Классное было шоу: «Цирк со звездами», «Смак», «Большая разница», «Достояние Республики», «Точь-в-точь».
- Программа, на которой я вырос: «КВН», «Розыгрыш», «Кто хочет стать миллионером?», «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы».
- Смотрю каждый день до сих пор: «Доброе утро», «Жить здорово», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Давай поженимся».
- Пою вместе с артистами и рад рождению новых звезд: «Голос»,«Лучше всех»,«Фабрика звезд», «Минута славы», «Две звезды».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым