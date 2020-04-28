Первый канал предложил пользователям в «Одноклассниках» выбрать лучшую передачу

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Первым каналом запустила приложение «Вспоминаем и выбираем любимое шоу» в честь двадцатипятилетия телеканала.

Теперь пользователи социальной сети могут вспомнить все телешоу, вышедшие с момента существования телеканала, посмотреть их отрывки и проголосовать за лучшие.

В приложение попали 25 передач Первого канала: как популярные в прошлом программы, так и те, которые до сих под идут в эфире.

Например, пользователи ОК могут поностальгировать по первому сезону шоу «Последний герой» с Сергеем Бодровым, вспомнить шутки из «Прожекторперисхилтон» и уютные завтраки с программой «Смак», а также увидеть популярные сейчас передачи: «Голос», «Пусть говорят», «Давай поженимся».

Выбор лучших передач идет в пяти номинациях: