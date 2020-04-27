В Челнах загорелась баня и два автомобиля

В Набережных Челнах сегодня ночью загорелись два автомобиля у подъезда дома 41-го комплекса. Огонь охватил припаркованные рядом автомобили BMW и ВАЗ-2112. Предварительная причина возгорания — неисправность транспортных средства.

Еще один пожар произошел на территории частного дома. Там огонь охватил одноэтажную баню. Строение состояло из трех помещений — сауны, комнаты отдыха и санузла: по данным пожарных, огонь возник над сауной. Ущерб составил около 750 тысяч рублей.