В Татарстане за сутки выздоровели трое пациентов с COVID-19
За последние сутки в Татарстане выздоровели трое пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Всего из 562 случаев заражения в РТ излечились уже 57 человек.
Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова, количество выздоровевших по городам республики распределяется следующим образом:
- Казань — 41
- Набережные Челны — 9
- Альметьевский район — 3
- Пестречинский район — 3
- Высокогорский район — 1
Напомним, что за последние сутки в Татарстане выявлен 71 новый случай коронавирусной инфекции. Из них только 10 пациентов завезли COVID-19 из других регионов или стран. Остальные заразились от других больных.ОбществоМедицина Татарстан
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