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В Татарстане за сутки выздоровели трое пациентов с COVID-19

16:46, 26.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выздоровели трое пациентов с COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

За последние сутки в Татарстане выздоровели трое пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Всего из 562 случаев заражения в РТ излечились уже 57 человек.

Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова, количество выздоровевших по городам республики распределяется следующим образом:

  • Казань — 41
  • Набережные Челны — 9
  • Альметьевский район — 3
  • Пестречинский район — 3
  • Высокогорский район — 1

Напомним, что за последние сутки в Татарстане выявлен 71 новый случай коронавирусной инфекции. Из них только 10 пациентов завезли COVID-19 из других регионов или стран. Остальные заразились от других больных.

ОбществоМедицина Татарстан
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