В Татарстане за сутки выздоровели трое пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

За последние сутки в Татарстане выздоровели трое пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Всего из 562 случаев заражения в РТ излечились уже 57 человек.

Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова, количество выздоровевших по городам республики распределяется следующим образом:

Казань — 41

Набережные Челны — 9

Альметьевский район — 3

Пестречинский район — 3

Высокогорский район — 1

Напомним, что за последние сутки в Татарстане выявлен 71 новый случай коронавирусной инфекции. Из них только 10 пациентов завезли COVID-19 из других регионов или стран. Остальные заразились от других больных.